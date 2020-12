Rodi Garganico, donna positiva va a passeggio con il compagno: denunciati

I Carabinieri di Rodi Garganico (Fg), nell’ambito di alcuni controlli hanno sorpreso una coppia del posto, che aveva l'obbligo di restare in casa in quarantena, poiché lei sottoposta a tampone era risultata positiva. I due, invece, forse pensando che con la mascherina nessuno li avrebbe riconosciuti, passeggiavano di giorno “romanticamente” nel centro del paese.

I Carabinieri li hanno subito riconosciuti e denunciati per epidemia colposa.

Un altro rodiano, a notte inoltrata, scavalcando maldestramente la recinzione di una proprietà privata, si è ferito lievemente. Il soggetto, denunciato per violazione di domicilio, veniva sanzionato poiché girovagava senza motivo tra le ore 22.00 e le ore 05.00 e perché non indossava la mascherina.