Manfredonia, pomeriggio da incubo: due rapine e due intimidazioni in poche ore

Ieri pomeriggio a Manfredonia (Foggia), dalle 16.30 alle 20.30, sono stati compiuti due attentati intimidatori e due rapine, di cui una sventata dal dipendente del negozio.

Alle 16.30 due malviventi con il volto coperto da una mascherina e il cappuccio di una felpa, hanno fatto irruzione in un bar, armati con una pistola e un coltello: hanno tentato di portar via l’incasso ma c'è stata la reazione di un dipendente che li ha messi in fuga. Un’ora più tardi altri due malviventi con il volto coperto e armati anche loro di coltello e pistola hanno rapinato un negozio di articoli per la casa, fuggendo con 200 euro.

Verso le 19, poi, è stato fatto esplodere un piccolo ordigno rudimentale sullo sportello di un’auto Honda di un commercialista che ha detto agli investigatori di aver mai ricevuto minacce o richieste estorsive. Alle 20.30, infine, la Toyota del proprietario di un B&B è stata incendiata. Gli investigatori hanno trovato vicino all’auto uno straccio imbevuto di liquido infiammabile. Anche il titolare della struttura ricettiva ha detto di non aver mai ricevuto minacce o richieste di denaro.