Puglia, neo consigliere regionale rinuncia indennità extra 1.200 euro e la dona all'oncologia di Lucera

«Sono stato designato per ricoprire l'incarico di presidente di una Commissione permanente del Consiglio Regionale. Vi informo che il presidente della commissione ha diritto a percepire 1.200 euro in più al mese per svolgere quel ruolo. Io rinuncio a quel compenso maggiore perché ho deciso di spenderli per dotare il reparto di oncologia dell’ospedale Lastaria di Lucera (Foggia) della figura del data manager».

E’ quanto comunica il consigliere regionale foggiano Antonio Tutolo, molto attivo sui social e che ha annunciato questa sua decisione sul proprio profilo facebook. «Mi sono offerto di garantirne la presenza visto che non fa parte delle figure previste nell’organico dei nostri ospedali», ha spiegato Tutolo: «mi farò promotore - aggiunge - di una proposta di legge regionale per istituire questa figura professionale in ogni reparto di oncologia di tutta la Regione Puglia».