San Severo, nasconde eroina sotto la mascherina: arrestato (e liberato) un 49enne

Nascondeva dieci grammi di eroina sotto la mascherina. Lo hanno scoperto i poliziotti che a San Severo hanno arrestato un 49enne molisano. Il gip del Tribunale di Foggia ha convalidato l’arresto rimettendo in libertà il 49enne. A quanto si apprende, durante un controllo gli agenti si sono insospettivi per l’atteggiamento del 49enne, che sembrava nervoso, motivo per cui lo hanno perquisito.

A quel punto hanno scoperto che l’uomo aveva nascosto l’eroina sotto la mascherina che in quel momento stava indossando. In una successiva perquisizione a casa dell’uomo, i militari hanno trovato un bilancino e del materiale per il confezionamento della droga.