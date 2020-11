Foggia, attivato livello allerta 5: così Gastroenterologia garantirà l'attività ordinaria

Il Policlinico Riuniti di Foggia attiva il quinto livello di allerta per fronteggiare la pandemia e dedica all’emergenza Covid, con percorsi separati, 16 posti letto nel reparto di Gastroenterologia dove ai 10 medici già in servizio se ne affiancheranno sei neoassunti. È stato inoltre potenziato sia il personale infermieristico fino a 23 unità, sia gli Oss con 16 operatori sanitari.

«Aggregare un’area Covid ad un reparto in piena attività ordinaria mai bloccata in tutti questi mesi di pandemia con percorso separato per garantire servizi in sicurezza è un’operazione complessa e articolata - spiega il direttore generale del Policlinico Riuniti, Vitangelo Dattoli - che affonda le sue ragioni della volontà della direzione strategica del Policlinico di cambiare il volto dell’azienda ospedaliera per rispondere all’emergenza sanitaria nella massima sicurezza possibile».

In sostanza visite ambulatoriali e procedure endoscopiche continueranno ad essere fruibili come normale attività del reparto per i pazienti no Covid senza dunque interrompere le attività di routine, ma l’offerta sanitaria è stata rimodellata alla luce dell’importante concentramento di pazienti affetti da coronavirus attraverso la trasformazione della degenza in una unità operativa integralmente Covid disponendo il seguente modulo.