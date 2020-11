S. Giovanni Rotondo, scuole chiuse a causa del Covid: la decisione del sindaco

FOGGIA - Il sindaco di San Giovanni Rotondo (Foggia), Michele Crisetti, ha disposto da domani 18 novembre e fino al prossimo 3 dicembre la chiusura dell’asilo nido comunale e la sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole dell’infanzia, delle scuole primarie e secondarie di primo grado. «La curva del contagio continua a salire - afferma il primo cittadino - e per ora non si registra alcun seppur minimo cenno di miglioramento. Ancora una volta siamo messi di fronte alla decisione di accettare ulteriori restrizioni che questa situazione comporta»