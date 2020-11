Covid 19, nel Foggiano Onlus e Casa di Riposo sono virus free

FOGGIA - La onlus 'Unione Amici di Lourdes' (Ual) di Foggia e la casa di riposo 'San Tarcisiò di Orta Nova (Foggia) non hanno più casi positivi e possono essere dichiarate 'Covid freè. Lo comunica la Asl di Foggia che ha contribuito al superamento della criticità. Il focolaio alla Ual, dove si registravano una trentina di casi, era partito intorno alla metà di settembre: presi in carico dalla Asl, gran parte degli ospiti contagiati sono guariti direttamente nella struttura, senza necessità di ricovero ospedaliero. La casa di riposo 'San Tarcisiò di Orta Nova aveva registrato i primi contagi a metà ottobre arrivando a quota 35. Anche in questo caso, per gran parte degli ospiti non è stato necessario ricorrere alle cure ospedaliere. «Il risultato raggiunto - dichiara il direttore generale Vito Piazzolla - ci dimostra che il sistema sta reggendo e che la rete territoriale riesce a rispondere alle necessità di assistenza domiciliare delle comunità locali, nonostante l’aumento esponenziale dei contagi». Dall’inizio della pandemia ad oggi in provincia di Foggia 6.884 persone hanno contratto il virus. Attualmente i casi positivi sfiorano quota 4.000. Ad oggi si sono negativizzate 2.650 persone, di cui circa il 70% è guarito a casa, senza ricorso alle cure ospedaliere.