Cagnano Varano, sindaco sconcertato: «Per un tampone dobbiamo spostarci di 50km»

«Siamo sconcertati dal modo in cui il nostro dipartimento di Prevenzione dell’Asl di zona, stia gestendo la situazione Drive-Through test. È impensabile, oltre che assurdo, che gente sottoposta a 'isolamento precauzionale' debba recarsi fuori paese per effettuare un test che sarebbe fattibilissimo anche nel proprio comune». È quanto afferma il sindaco di Cagnano Varano, Michele Di Pumpo, che denuncia come i suoi concittadini per poter effettuare un tampone siano costretti a recarsi a San Marco in Lamis, che dista più di 50 chilometri. Secondo la ricostruzione del sindaco, il disagio è partito a seguito della positività di una docente dell’istituto comprensivo Nicola D’Apolito. In quella circostanza due intere classi sono state chiuse e gli alunni posti in isolamento. «In 15 giorni - afferma il primo cittadino - non hanno ricevuto una telefonata e devono, secondo le disposizioni del nostro dipartimento di Prevenzione dell’Asl Foggia, recarsi a San Marco in Lamis per trovare la più vicina postazione Drive-through».

Il sindaco sottolinea che molti dei suoi concittadini sono costretti a spostarsi con i mezzi pubblici, esponendosi a rischio contagio. Motivo per cui chiede una postazione Drive-through test direttamente a Cagnano Varano.