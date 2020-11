Foggia, tenta furto in abitazione armato di spranga d'acciaio: arrestato 21enne extracomunitario

FOGGIA - Il fermo è stato effettuato dalle gazzelle del pronto intervento 112 a seguito di un tentativo di rapina in un’abitazione rurale in località Vaccarella di Foggia.

La serenità di una famiglia foggiana era stata interrotta da un giovane extracomunitario 21enne, irregolare su territorio nazionale, il quale improvvisamente armato di una spranga in acciaio si era presentato all’uscio della porta di una casa rurale minacciando la proprietaria di casa di consegnargli il denaro che aveva in possesso. La donna, impaurita, si era chiusa nell’abitazione e chiamato i Carabinieri del 112.

Il malfattore, non rinunciando all’attività criminosa, ha poi aggredito il marito della signora giunto nel frattempo per soccorrere la moglie, colpendolo al volto e alla spalla sinistra, procurandogli un trauma cranico non commotivo, prima di darsi alla fuga.

Il fulmineo intervento dei carabinieri della Compagnia di Foggia, giunti con sirene spiegate, ha consentito di fermare l’assalitore a poche centinaia di metri di distanza dal luogo della tentata rapina mentre stava tentando di garantirsi l’impunità. I militari, d’intesa con la Procura della Repubblica di Foggia, hanno proceduto al fermo dell’extracomunitario che è stato poi accompagnato in carcere.