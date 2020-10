Foggia, sostiene l'esame per la patente per conto di un'altra persona: arrestato

Gli agenti della polizia stradale di Foggia sono intervenuti nella sede provinciale della motorizzazione in quanto un uomo di 56 anni stava sostenendo l'esame per il conseguimento della patente B per conto di un'altra persona, dopo aver esibito la carta d'identità di quest'ultimo. Inoltre il suo nome era anche assente dall'elenco dei candidati. L'uomo colto sul fatto ha confessato ed è stato arrestato per truffa in concorso con persone da identificare. Si trova ai domiciliari.