Foggia, musica e karaoke in un locale dopo mezzanotte nonostante il Dpcm

Controlli della polizia di Foggia in questi giorni per verificare il rispetto delle normative anti-Covid, specie quelle relative all'ultimo Dpcm. Nella notte del 25 ottobre (la nuova normativa aveva validità a partire da mezzanotte), gli agenti sono intervenuti intorno alle 00.30 in un locale a Borgo Cervaro, in cui varie persone sedute ai tavoli consumavano cibi e bevande con musica e intrattenimento, compreso il karaoke. Gli agenti hanno interrotto la 'festa' e hanno invitato il proprietario del locale in Questura.

Poco dopo, in piazza Federico II le volanti hanno controllato il rispetto dell'orario di chiusura delle attività, e hanno trovato un locale ancora aperto oltre l'orario consentito. I proprietari sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di indicazioni sulla propria identità e minacce. Inoltre, all'1.20, gli agenti sono intervenuti avvisati da alcuni giovani per sedare una festa improvvisata in strada con musica ad alto volume: una trentina di ragazzi appena vista la volante si sono dati alla fuga. Continuano a tappeto i controlli del capoluogo dauno per verificare il rispetto del nuovo dpcm.