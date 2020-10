RODI GARGANICO - 14 alunni e 4 insegnati dell’Istituto comprensivo Pietro Giannone di Rodi Garganico - infanzia e primaria - sono risultati positivi al Covid.

La scuola è stata chiusa per consentire le opere di sanificazione degli ambienti ed è stata avviata la didattica a distanza.

«Sono ore particolarmente difficili per la nostra comunità - ha affermato il primo cittadino Carmine D’Anelli - ma non demordiamo. Siamo in trincea anche e specialmente in questo momento per disporre nelle prossime ore tutto quello che sarà possibile fare», conclude. La Asl di Foggia ha assicurato che nelle prossime ore saranno effettuati tamponi sia al personale scolastico, sia agli altri bambini che frequentano quell'istituto. Inoltre sono già state avviate le indagini per accertare la catena di contatto.

177 POSITIVI RICOVERATI NEL FOGGIANO - Sono 177 i pazienti positivi al Coronavirus ricoverati tra il policlinico Riuniti di Foggia e l'Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, i due grandi nosocomi Covid presenti nel Foggiano. Nello specifico 91 si trovano ricoverati nel policlinico: 48 in malattie infettive, 32 in pneumologia e 11 in terapia intensiva. Mentre nell’ospedale di San Pio i pazienti positivi sono complessivamente 86, di cui 4 in rianimazione, ma le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni; 4 in pneumologia e 76 in malattie infettive. Inoltre due pazienti di cui è stata da poco accertata la positività - informano dal nosocomio di San Giovanni Rotondo - sono in pronto soccorso (zona Covid) in attesa di essere trasferiti nei reparti.