Coronavirus, focolaio in una Rsa a Monte Sant'Angelo: positivi 16 ospiti e 9 operatori

Nuovo focolaio di Coronavirus nel Foggiano. Questa volta a essere interessata è una rsa di Monte Sant'Angelo dove sono stati eseguiti ben 71 tamponi: di questi 16 ospiti sono risultati positivi, insieme a 9 operatori. Si attende l'esito di altri 20 test. Gli ospiti contagiati sono stati già isolati e la Asl locale sta tenendo la situazione sotto controllo. I contagiati sono in discrete condizioni di salute: dallo scorso 9 ottobre non ricevevano più visite dei parenti per il nuovo rialzo dei positivi.