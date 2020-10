S. Giovanni Rotondo, 71enne campano positivo al Covid muore dopo gita a San Pio, il sindaco: «Nessun legame»

SAN GIOVANNI ROTONDO - «Non c'è nulla che possa legare il contagio di questo signore al pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo». Replica così Michele Crisetti, sindaco di San Giovanni Rotondo (Foggia), alla notizia della morte per Covid di un anziano di Mirabella Eclano (Avellino) che aveva accusato i primi sintomi il 16 settembre dopo un pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo insieme ad altre 40 persone, 22 delle quali poi risultate positive generando un focolaio di 34 contagi.

Il sindaco di San Giovanni Rotondo contesta la tesi, ripreso da diverse testate, che «lega, in maniera assolutamente arbitraria - scrive in una nota - fuorviante, e con una leggerezza inconcepibile il Covid a San Giovanni Rotondo, una città che si è attrezzata in ogni modo per la prevenzione e la lotta alla diffusione del virus e che invece viene segnalata da questi 'articolì come fonte di innumerevoli contagi. Proprio due settimane fa - ribadisce Crisetti - ho emanato un’ordinanza con obbligo di indossare le mascherine all’aperto, ancora prima delle ordinanze della Regione e dei provvedimenti del Governo, a riprova che da mesi stiamo adottando tutte le misure di sicurezza possibili per tutelare i pellegrini, i cittadini e quanti si recano nella nostra città per le cure ospedaliere».