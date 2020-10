Manfredonia, l'attico era una serra per coltivare marijuana: arrestato insospettabile

I carabinieri di Manfredonia (Fg) durante una perlustrazione hanno scoperto una serra di marijuana nel centro della città. Era di proprietà di un 55enne, insospettabile, con tanto di impianto di irrigazione, deumidificazione, concimazione e ventilazione, necessario per coltivare, anche con fertilizzanti e pesticidi, in maniera nascosta e sicura, enormi piante di marijuana. Sequestrate 2 piante di marijuana ancora in vaso alte oltre 2 metri, del peso complessivo di oltre 18 chili, le cui foglie ed infiorescenze avrebbero reso, stando alle tabelle ministeriali, oltre 26.000 dosi di droga.

Nella stessa circostanza è stata trovata e sequestrata anche un’anfora di presumibile epoca romana, la cui detenzione in assenza di autorizzazioni, essendo un manufatto d’interesse storico e quindi appartenente allo Stato, costituisce un reato specifico. L'uomo è stato arrestato e al termine del processo con rito abbreviato, condannato alla reclusione per un anno e quattro mesi, oltre a 4.000 euro di multa ed al pagamento delle spese processuali.