Coronavirus, a Foggia contagi record: mascherine all'aperto non solo nel weekend

Trentatrè nuovi contagi ieri in Capitanata, prima provincia per numero di positivi in quello che è diventato ormai uno sconcertante testa a testa con Bari (ieri 32). Si aggrava il focolaio del banchetto di Monte Sant’Angelo dove i contagi sono saliti dai quindici di martedì a venti, a conferma che il focolaio non è stato ancora contenuto nel numero delle persone attualmente in isolamento domiciliare. Si registrano anche altri due decessi nella nostra provincia, si tratta di due pazienti molto anziani ricoverati nell’ospedale di Casa Sollievo a San Giovanni Rotondo: il conto delle vittime per Covid tra i foggiani sale così a quota 170 per una recrudescenza del virus sempre più preoccupante e che fa scattare l’allerta ormai nella maggior parte dei comuni.

Le misure anti-contagio saranno infatti inasprite a Foggia, il sindaco Franco Landella ha annunciato una nuova ordinanza che introduce l’obbligo di mascherina all’aperto tutti i giorni (e non soltanto nei fine settimana), oltre a vietare la vendita di alcolici nelle vie del centro e nel famigerato quartiere Ferrovia luogo periodicamente nel mirino delle forze dell’ordine per problemi di violenza, spaccio e prostituzione.

«I continui nuovi casi di contagio che si registrano a Foggia richiedono nuove misure restrittive per contenere la diffusione della pandemia - rileva il primo cittadino - per questo farò ricorso ad un’ulteriore ordinanza sindacale per rendere obbligatorio l’uso della mascherina tutti i giorni, non solo quindi il fine settimana e i giorni festivi, nelle aree centrali della città, con il divieto di consumare bevande all’aperto su tutto il territorio comunale con il fine di scoraggiare gli assembramenti. I dispositivi di prevenzione saranno estesi anche al “quartiere Ferrovia”, per la maggiore mobilità delle persone che lo caratterizza, in aggiunta alla maggiore aggregazione di cittadini extracomunitari che pone costantemente problemi di ordine pubblico, come evidenziato dagli ultimi atti di violenza sessuale, nei confronti di una donna, e di aggressione ad agenti della Polizia Locale».

Obbligo di mascherine all’aperto anche a San Severo «preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica da Covid 19 con un incremento di casi positivi», si legge nel provvedimento adottato dal sindaco Francesco Miglio.

Il divieto «nelle aree a maggiore vocazione aggregativa della città: parchi pubblici, villa comunale, ingresso e uscita dagli edifici scolastici, mercati e aree mercatali, attività commerciali, aree di intrattenimento davanti ai bar, in tutti i luoghi dove è più facile il formarsi di assembramenti».

Dipendenti all’Amgas «tutti negativi», infine, dopo i tamponi eseguiti lunedì a seguito di una positività riscontrata in un operatore, ne dà notizia il presidente Pier Luca Fontana.