Foggia, palpeggia sedere a una ragazza per strada e la schiaffeggia: arrestato

Ha palpeggiato il sedere a una ragazza che, quando ha tentato di reagire, si è anche vista colpire con uno schiaffo in pieno viso. E’ accaduto l’altra sera in via Piave, zona stazione a Foggia, dove gli agenti di Polizia hanno arrestato un cittadino marocchino per il reato di violenza sessuale e lesioni. L’arresto è stato convalidato dal Gip, che ha disposto la permanenza in carcere. A quanto si apprende la ragazza, mentre passeggiava in compagnia di una sua amica, è stata avvicinata dall’uomo che, senza esitare, le ha palpeggiato il didietro. Lei ha trovato il coraggio di reagire, ma lui l’ha colpita con uno schiaffo e si è dato alla fuga. Poi le due ragazze hanno allertato la polizia. Poco dopo l’uomo è stato arrestato vicino alla stazione. Fondamentale per l’individuazione del molestatore è stata la descrizione dettagliata delle fattezze dell’uomo.