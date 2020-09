Foggia, obbligo mascherina all'aperto: fioccano le prime multe

FOGGIA - Puntuali sono arrivate, ieri sera, le prime multe per la violazione all'ordinanza del sindaco di Foggia n°75/2020 che impone di indossare il Dispositivo di Protezione Individuale (mascherina facciale di comunità, mascherina monouso o mascherina lavabile, anche auto-prodotta, in materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera) anche all'aperto in alcune zone centrali della città, nelle aree pedonali a maggiore vocazione aggregativa del centro storico della città, maggiormente interessate dalla presenza di pubblici esercizi e attività commerciali.

Ad effettuare i controlli gli uomini della Polizia Locale con i volontari della Protezione Civile che, a mezzo megafono, hanno avvisato la cittadinanza delle nuove disposizioni. La sanzione prevista per chi non indossa la mascherina è di €400.