Regionali, Emiliano vince in 2 comuni Foggiani di Conte: Fitto si impone solo a Candela

FOGGIA - Il governatore pugliese del centrosinistra, Michele Emiliano, vince in due dei tre comuni foggiani del premier Giuseppe Conte: Volturara Appula, dove Conte è nato 56 anni fa, e San Giovanni Rotondo dove ha trascorso l’adolescenza e dove vivono ancora gli anziani genitori, Liliana e Nicola. Fitto, invece, si è imposto a Candela.

«Nel paese dove è cresciuto Giuseppe Conte, i cittadini hanno fatto una scelta di coerenza politica rispetto ad una amministrazione di centrodestra» - ha detto il sindaco di Candela, Nicola Gatta -. Soddisfatto per la vittoria di Emiliano il primo cittadino di San Giovanni Rotondo Michele Crisetti. «Il presidente Conte ha sempre spinto l’alleanza tra Pd e M5S. Quindi, siamo particolarmente contenti per la vittoria di Emiliano». Affermazione del governatore uscente anche in uno dei più piccoli comuni della provincia di Foggia. «A Volturara Appula ci sono 214 votanti - ha precisato il primo cittadino Vincenzo Zibisco - ed Emiliano si è imposto con circa il 52% delle preferenze».