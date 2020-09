Mattinata, marito sbatte sedia in faccia la moglie: non gli aveva preparato il pranzo in tempo

FOGGIA - Perde le staffe con la moglie e le sbatte una sedia in faccia. Il motivo? Non le aveva preparato il pranzo in tempo. È accaduto a Mattinata: i carabinieri, dopo aver ricevuto una telefonata con richiesta di aiuto da parte di una giovane donna straniera, 22enne, da tempo residente nel comune garganico, ha chiesto di essere soccorsa poiché il marito, suo connazionale 33enne, la stava picchiando.

I militari dell'Arma del posto, unitamente a quelli del radiomobile di Manfredonia, hanno trovato una situazione chiara ed inequivocabile. L’appartamento completamente messo a soqquadro era il chiaro segno di una lite appena terminata, se non addirittura in corso.

L’uomo è stato immediatamente fermato. La donna, messa in sicurezza e fatta visitare dai sanitari, è stata ascoltata per lungo tempo e ha raccontato quello che stava vivendo ormai da mesi. E ha fornito tutti i particolari, soffermandosi sul motivo che aveva scatenato la furia del marito, e che addirittura lo aveva portato a scaraventarle una sedia in faccia, per poi cacciarla di casa, nonostante fosse presente la loro figlia di appena un anno.

La “colpa” della donna era stata quella di non aver preparato per tempo il pranzo. Né le sue giustificazioni, né il fatto che da poco avesse avuto un’interruzione di gravidanza avevano placato l’uomo, il quale tornando a casa, pretendeva di trovare tutto pronto, senza tenere minimamente conto delle difficoltà fisiche di sua moglie.

L’uomo, per le ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali è stato arrestato e condotto preso il carcere di Foggia.