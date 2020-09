San Severo, tenta di rubare in casa: un passante lo vede e chiama i cc, arrestato

A San Severo (Fg) i carabinieri nei giorni scorsi, grazie al senso civico di un attento cittadino, hanno potuto impedire un furto in abitazione ed arrestare in flagranza il responsabile. L’uomo, un 46enne già noto alle Forze di Polizia, è stato fermato ed arrestato mentre tentava di allontanarsi da un’abitazione di via Minuziano, strada centrale di San Severo contigua al centro storico, da dove aveva rubato dei dispositivi elettronici ed alcuni soprammobili.

I militari, ricevuta la segnalazione del passante che aveva notato i movimenti sospetti del soggetto, avevano subito raggiunto l’abitazione e, l'hanno chiuso mentre era ancora dentro, impedendogli la fuga. Al termine dell’udienza di convalida svoltasi con rito direttissimo, il "topo d'appartamento" è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.