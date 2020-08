Foggia, 63enne ferito ad un piede da colpo di pistola si presenta in ospedale

FOGGIA - È mistero sul ferimento di un uomo di 63 anni di Foggia, raggiunto da un colpo d’arma da fuoco ad un piede. L’uomo si è presentato poco fa al pronto soccorso del Policlinico Riuniti di Foggia per farsi medicare la ferita all’alluce.

Nulla di grave, guarirà in pochi giorni. Sul posto sono arrivati agenti delle Volanti che stanno ascoltando la vittima che - a quanto si apprende - avrebbe dichiarato di essere stato ferito da un cittadino extracomunitario. Il ferimento risale a questa mattina e sarebbe avvenuto in via Lucera, alla periferia di Foggia. Un versione ancora tutta da accertare.