Foggia, «topi» d'abitazione scatenati: rubate collezioni di penne e orologi

FOGGIA - Più di 70 orologi, tra cui Rolex e Swatch, e una quindicina di penne placcate in oro sono state rubate ieri in un appartamento a Foggia. A quanto si apprende, i malviventi hanno infranto una porta finestra sul retro dell’abitazione che si trova al primo piano, e una volta entrati hanno rovistato ovunque fino a quando non hanno trovato la collezione di orologi e di penne.

A dare l’allarme alla polizia è stato il proprietario al suo rientro. Resta ancora da quantificare l’ammontare del colpo che si aggirerebbe intorno ad alcune migliaia di euro.