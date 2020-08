Gargano, rubano soldi e documenti a coppia di turisti della Repubblica Ceca

FOGGIA - Una coppia della Repubblica Ceca in luna di miele è stata derubata l’altro giorno delle valige con denaro e documenti mentre erano in villeggiatura a Torre Mileto, sul Gargano. A quanto si apprende, la coppia stava ammirando il tramonto nei pressi della torre Aragonese quando sono state trafugate le borse stipate nella loro auto, anche un borsello con 1.900 euro in contanti, carte di credito e i documenti della coppia. I due, sotto choc e in preda al panico, sono stati aiutati da alcune persone di San Nicandro Garganico, che hanno subito chiamato i Carabinieri. La coppia non può rimettersi in viaggio, per la mancanza di denaro e dei documenti. Dal consolato hanno fatto sapere che i nuovi documenti saranno pronti non prima di 30 giorni. Per questo i volontari della Protezione civile hanno rivolto un appello a chi avesse notato il furto o abbia informazioni utili almeno a recuperare i documenti della coppia ceca.