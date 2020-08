Cagnano Varano, spaccia cocaina dal garage di casa: arrestato 42enne

I carabinieri di Cagnano Varano (Fg) hanno arrestato un 42enne con precedenti per detenzione e cessione di stupefacenti. L'uomo infatti aveva messo in piedi una fiorente attività che portava avanti dal garage di casa sua, spacciando principalmente cocaina. Infatti la perquisizione ha permesso di sequestrarne 20 grammi, insieme a materiale per il confezionamento e 500 euro in contanti. il 42enne si trova ai domiciliari.