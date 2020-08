Tir in fiamme sulla A14: lunghe code tra Foggia e San Severo

Un tir che trasporta pasta è andato in fiamme lungo l’autostrada A14 nel tratto compreso tra Foggia e San Severo. Fortunatamente non ci sono state conseguenze per il conducente del mezzo pesante, rimasto illeso. A quanto si apprende, a causa dell’incendio si è creata una lunga coda di almeno 5 chilometri. Sul posto stanno operando le squadre dei vigili del fuoco. Quel tratto di autostrada è molto frequentato soprattutto nelle prime ore del mattino, da pendolari che si recano al lavoro e da vacanzieri che raggiungono le vicine località turistiche del Gargano.