Tentata estorsione nel Foggiano: 25enne arrestato in Romania

È stato catturato in Romania il 25enne Cristian Simion, rumeno, ricercato dal 20 gennaio per una ordinanza di custodia cautelare in carcere con l’accusa di tentata estorsione in concorso con tre foggiani - Salvatore Consalvo, Leonardo Ciavarella e Pasquale Nardella - ai danni di un imprenditore edile e di un commerciante. Secondo l’accusa, il 25enne sarebbe il telefonista del gruppo. Alla loro identificazione si era giunti grazie alle denunce delle vittime e alle dichiarazioni di un nuovo pentito della mafia foggiana, Carlo Verderosa, ritenuto legato al clan Moretti come i tre già arrestati. Salvatore Consalvo e il rumeno sono accusati di aver tentato di estorcere 100mila euro all’imprenditore edile foggiano, mentre Leonardo Ciavarella e Pasquale Nardella sono accusati del tentativo di estorsione da 5mila euro al commerciante, quest’ultimo già finito nel mirino del racket del pizzo. Secondo le indagini, i due avrebbero avvicinato il negoziante pretendendo soldi per le spese legali di Rocco Moretti junior, nipote dell’omonimo capo clan e già arrestato a febbraio 2019 per un’altra tentata estorsione allo stesso commerciante.