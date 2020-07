Paura sul Gargano: auto sfonda recinzione e finisce in mare, 2 ragazzi feriti

Notte di paura per due ragazzi nel Foggiano: intorno alle 3 di notte la loro auto è precipitata in mare, sulla strada tra San Menaio a Rodi Garganico, in località Molino di Mare. Le cause sono ancora in corso di accertamento e fortunatamente i due ragazzi non hanno riportato ferite gravi, ma sono stati soccorsi dal 118. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri: l'auto è finita in acqua dopo aver travolto la recinzione di un marciapiede.