Incendio in area Oasi Lago Salso: Vigili del Fuoco in azione, attesi canadair

FOGGIA - Mattinata di incendi nel Foggiano: in fiamme alcune aree di vegetazione a Siponto, in località Conte di Troia, e nella riserva naturalistica di Oasi Lago Salso, tra Manfredonia e Zapponeta. Nuovamente colpita l’area, come ogni anno, sempre nello stesso periodo estivo. Probabile la natura dolosa dell’incendio. Si attendono nell’area l’arrivo dei Canadair. Non è ancora quantificato il numero di ettari distrutti.