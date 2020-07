«Dacci 3mila euro e ti ridiamo il mezzo»: estorsione a Carpino a un imprenditore

In tre hanno minacciato ed estorto 3mila euro a un imprenditore agricolo per rendergli un mezzo rubato nel marzo scorso nella sua azienda di Carpino (Foggia). Per questo i Carabinieri hanno compiuto un arresto e due denunce, con una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del tribunale di Foggia, nei confronti di un 43enne di Carpino, con precedenti di polizia; denunciati un 41enne di Rodi Garganico e un 49enne di Cagnano Varano, anche loro con precedenti di polizia. I tre dovranno rispondere in concorso tra di loro di estorsione. A quanto si apprende, i tre si sono proposti all’imprenditore quale riferimento per fargli ritrovare, previo pagamento, il mezzo rubato, un motocompressore poi ritrovato abbandonato nelle campagne di Cagnano Varano. Secondo le indagini i tre hanno preteso i 3 mila euro minacciando l’imprenditore.