Foggia, tir si ribalta in autostrada e prende fuoco: morto il conducente

Un uomo, le cui generalità non sono state ancora rese note, è deceduto in un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata, sull'autostrada A14 in direzione sud nei pressi della zona industriale di Foggia. Secondo le prime informazioni un autoarticolato, per cause non ancora accertate, ha perso il controllo, si è ribaltato più volte, per poi prendere fuoco. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e i Vigili del fuoco del comando provinciale di Foggia che non hanno potuto far nulla per il conducente del mezzo, rimasto intrappolato tra le lamiere. A causa dell’incidente si registrano rallentamenti e code su quel tratto di autostrada. Chiuso momentaneamente il tratto tra Foggia e Cerignola Est.