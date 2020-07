Manfredonia, vendono pesce in cattivo stato di conservazione: due denunce

I carabinieri di Manfredonia (Fg), nel corso dei servizi di controllo del territorio, hanno sequestrato circa 80 kg. di pesce venduto in strada, in violazione delle relative norme igienico sanitarie: all’interno di contenitori in polistirolo esposti ai cocenti raggi di sole, c'erano cozze, vongole, dentici, merluzzi e orate. Per questo motivo sono stati denunciati, per tentata frode in commercio, cattivo stato di conservazione e alimento non idoneo al consumo umano, due manfredoniani, un 70enne con precedenti ed un 50enne incensurato. Sul conto del primo sono in corso ulteriori accertamenti all'INPS, poiché nel corso del controllo è emerso che percepisce il reddito di cittadinanza. Gli alimenti sono stati distrutti.