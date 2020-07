S.Severo, schiaffeggiano e minacciano col coltello titolare bar: «Il conto è salato!»

S.SEVERO - Hanno schiaffeggiato la proprietaria di un bar minacciandola anche con un coltello a causa di un conto troppo salato. È accaduto ieri sera in un locale in via Tiberio Solis a San Severo. A quanto si apprende quattro persone dopo aver ordinato delle consumazioni hanno chiesto il conto. Al momento dell’arrivo dello scontrino gli avventori hanno iniziato ad inveire contro la proprietaria lamentandosi del conto a dire degli stessi eccessivo.

A quel punto - si apprende da fonti investigative - uno dei quattro ha strattonato e dato uno schiaffo alla proprietaria. Poi ha estratto un coltello, inveendo contro la stessa. È stato uno dei suoi amici a bloccarlo. Poi i quattro sono andati via senza pagare, ma prima di tagliare la corda si sono impossessati anche di qualche bottiglia di alcolici.

Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia che stanno verificando la presenza di telecamere per la vidoesorveglianza nella zona per identificare gli aggressori.