Due rapine violente a Foggia: arrestato il responsabile, è un 19enne

La polizia di Foggia ha dato esecuzione ad un'ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere a carico di L.A., foggiano classe 2001 con precedenti specifici, per rapina, relativamente a due distinti episodi avvenuti nel capoluogo dauno, rispettivamente il 2 e 3 Giugno.

Con riferimento alla rapina avvenuta il 2 Giugno, L., in concorso con un altro minorenne, entrambi identificati, sono stati sorpresi dalla vittima all’interno della propria abitazione. Ne è nata una colluttazione e i due rapinatori sono riusciti a rubare oggetti in oro e 370 euro e a darsi alla fuga.

Nel secondo episodio, la vittima ha riferito di aver sorpreso un ragazzo all’interno della sede di un sindacato in via Pinto, nell'ufficio del Presidente. Il ragazzo aveva in mano una borsa di colore marrone, un computer portatile e un telefono cellulare di proprietà del Presidente, e ha usato la violenza contro la vittima che lo ha colto in flagrante per darsi poi alla fuga a bordo di un ciclomotore. Si trova in carcere.