Foggia, stalker arrestato durante controlli anti-movida: la donna urla e fa accorrere la Polizia

FOGGIA - Durante un controllo antimovida disposto per prevenire la diffusione del virus Covid, gli agenti di polizia hanno arrestato in flagranza di reato, e posto ai domiciliari, un uomo di 55 anni, con l’accusa di stalking nei confronti dell’ex compagna.Ieri il Gip del tribunale dauno ha convalidato l’arresto.

A quanto si apprende l’altra sera gli agenti di polizia stavano percorrendo viale Primo Maggio, quando, improvvisamente, hanno udito le urla di una donna. La stessa era a bordo di un’auto seguita da quella del proprio ex. Quest’ultimo le aveva sottratto il cellulare; voleva, ad ogni costo, chiarire la loro relazione sentimentale che la donna, aveva già interrotto qualche settimana prima. La vittima ha poi raccontato alla polizia, in sede di querela, che da sei mesi era vittima della gelosia morbosa del suo ex.

Durante la relazione le controllava continuamente il cellulare e i suoi canali social. L’uomo sarebbe arrivato anche cronometrare il tempo di spostamento che la sua ex compagna impiegava per fare delle commissioni. Il 55enne era arrivato anche a pedinarla, così come accaduto proprio la sera dell’arresto. La vittima ha poi ammesso di aver chiesto aiuto anche ad un CAV - Centro Antiviolenza cittadino.