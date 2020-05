Foggia, auto fuori strada: giovane donna ricoverata in codice rosso

FOGGIA - Una ragazza è stata ricoverata in codice rosso al Policlinico Riuniti di Foggia a causa delle ferite e traumi subite a seguito dell'incidente stradale che l'ha vista coinvolta questa mattina. Non è ancora chiara la dinamica del sinistro. L'auto condotta dalla donna è uscita di strada in via Gioberti, alla periferia del capoluogo dauno, finendo in un terreno. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale e i vigili del fuoco. Ingenti i danni riportati dall’autovettura.