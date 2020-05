Cerignola, recuperata piattaforma aerea rubata a Firenze: 36enne denunciato

CERIGNOLA - Ancora automezzi rubati rinvenuti nel Foggiano. L'altro giorno, nell'ambito dei controlli effettuati dai carabinieri di Cerignola, in un una proprietà recintata in località San Martino è stata recuperata una piattaforma aerea per sollevamento risultata oggetto di appropriazione indebita denunciata in provincia di Firenze a giugno scorso.

Gli immediati accertamenti hanno permesso di stabilire che il macchinario, del valore commerciale di circa 100mila euro, si trovava nella disponibilità di un 36enne del posto, già noto alle forze dell’ordine. Nei suoi confronti è scattata una denuncia a piede libero per ricettazione. La piattaforma è stata sottoposta a sequestro per la successiva restituzione al legittimo proprietario.