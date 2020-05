Manfredonia, sequestrati beni per 200mila euro a pregiudicato

FOGGIA - Conti correnti e immobili per un valore complessivo di 200mila euro sono stati sequestrati da Polizia e Guardia di finanza a Salvatore Manzella di Manfredonia (Foggia), 52enne già destinatario di sorveglianza speciale e con precedenti penali e di polizia per stupefacenti e reati contro il patrimonio. L’uomo - secondo gli inquirenti - è elemento della criminalità che agisce a Manfredonia, dove il Comune è stato recentemente sciolto per presunte infiltrazioni mafiose.

Il provvedimento, su richiesta del Questore di Foggia, è stato emesso dal Tribunale di Bari - 3/a Sezione Penale - Misure di Prevenzione. Nello specifico sono stati sequestrati un immobile a Manfredonia e rapporti bancari. Le indagini patrimoniali, estese ai familiari del pregiudicato, hanno evidenziato la disponibilità diretta e indiretta di beni considerati dagli inquirenti di valore sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati.