Rodi Garganico, molesta cittadini al supermercato non rispettando le distanze: fermato 23enne

I carabinieri di Rodi Garganico e Vico del Gargano (Fg) nei giorni scorsi hanno arrestato un uomo senza fissa dimora, colpito da cinque decreti di espulsione dal territorio nazionale, e con precedenti di polizia. Nell’ambito della verifica del rispetto delle disposizioni per prevenire il contagio da Coronavirus, i militari hanno notato nei pressi di un supermercato a Rodi Garganico, uno sconosciuto che si avvicinava con fare molesto ai cittadini, senza rispettare la distanza di sicurezza e senza indossare la mascherina. Al tentativo di identificarlo, questi'ultimo per evitare il controllo, ha spintonato uno dei militari ed è fuggito, ma è stato fermato poco dopo. Si tratta di un 23enne con 5 decreti di espulsione emessi dalle Questure di Caltanissetta, Potenza, Lecce. Per lui è stato disposto il divieto di dimora a Rodi Garganico, ed è stato sanzionato per violazione delle norme anti-coronavirus.