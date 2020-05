Foggia, furti in serie sulla Statale 16: nel mirino tre aree di servizio tra Carapelle e Foggia

FOGGIA - Una serie di colpi sulla Statale 16, malviventi in azione da Carapelle a Foggia: nel mirino di alcuni malviventi tre stazioni di servizio. Potrebbe essere stata la stessa banda ad aver messo a segno la scorsa notte tre furti nei bar-tabacchi di altrettante stazioni di servizio sulla strada statale 16, nel Foggiano. Il primo colpo è avvenuto verso l'1,15: i banditi, probabilmente tre, hanno forzato la porta di ingresso della stazione di servizio IP che si trova in agro di Carapelle (Foggia). Una volta dentro hanno portato via una cassetta contenente poche decine di euro. Venti minuti più tardi un altro furto si è verificato nel bar del distributore Esso a Cerignola (Foggia). Qui i malviventi hanno portato via alcune stecche di sigarette e circa cento euro. Il terzo ed ultimo colpo è avvenuto sulla strada statale 673, alla periferia di Foggia. A dare l’allarme alla polizia è stato un vigilante di quest’ultima stazione di servizio, il quale ha raccontato che tre banditi a bordo di un Suv, tutti con il volto coperto, gli hanno intimato di non muoversi e poi hanno forzato la porta del bar saccheggiando l’intero scaffale di sigarette. Al vaglio degli investigatori le immagini delle telecamere di sicurezza delle aree di servizio.