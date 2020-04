Riuniti Foggia, entro fine maggio graduatoria concorso Operatori socio sanitari

BARI - È stato ascoltato in commissione consiliare Sanità il direttore degli ospedali Riuniti di Foggia, Vitangelo Dattoli, per fare chiarezza sui criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi adottati per il maxi concorso regionale per l’assunzione di oltre tremila operatori socio sanitari.

Dopo averla sbloccata per la seconda volta nel giro di un mese, la graduatoria è ancora oggetto di polemiche da parte di alcuni candidati. Sono stati 23mila i partecipanti per 3.449 posti. Le assunzioni saranno spalmate nel corso di tre anni, nel primo anno ne sono previste oltre duemila. Centinaia di candidati hanno contestato il punteggio riconosciuto ai titoli e al servizio svolto in passato. Dattoli ha ammesso che è stato necessario effettuare ulteriori verifiche sui titoli perché alcuni «candidati forse per disinformazione, si sono accreditati esperienze professionali che non avevano».

Il manager ha annunciato che entro il 7 maggio chi è rientrato nella graduatoria dovrà scegliere la sede in cui preferisce entrare in servizio e produrre la certificazione Inps che certifichi le esperienze passate: al momento sono arrivate già 1500 opzioni e «molti stanno ammettendo di essere entrati per errore in graduatoria e di conseguenza vengono declassati», ha spiegato Dattoli.