Foggia, scontro auto-moto in corso del Mezzogiorno: ferito un centauro

FOGGIA - Incidente stradale stamattina alle ore 11 su Corso del Mezzogiorno a Foggia. Per cause ancora da stabilire sono entrate in collisione una Fiat Croma ed un motociclo Trump. A seguito dell'urto, il centauro, un uomo foggiano di circa 50 anni, è rovinato al suolo, battendo forte la testa. Trasportato presso il locale pronto soccorso da un'ambulanza del 118, ancora non si conoscono le sue condizioni. Sul posto è intervenuta la polizia locale per i rilievi del caso.