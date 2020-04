Cerignola, violano Dpcm per andare a spacciare: arrestati 2 pusher

I carabinieri di Cerignola (Fg) negli ultimi giorni hanno identificato 3000 persone e acquisito le relative autocertificazioni. In due diverse circostanze nelle scorse ore sono stati arrestati due pusher. I due, già noti alle forze dell'ordine, sono stati visti in zone molto distanti dalle proprie abitazioni. Il primo, un 20enne, aveva hashish, cocaina e 200 euro in contanti; il secondo, n 28enne, 5 dosi di cocaina e 40 euro. Tutto lo stupefacente è stato sequestrato, i due si trovano ai domiciliari e sono stati sanzionati per aver violato le misure di contenimento del nuovo Coronavirus.