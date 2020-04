Coronavirus Foggia, 7 pazienti dimessi da Casa Sollievo: negativi al doppio tampone

BARI - Sette pazienti risultati positivi nelle scorse settimane al Covid 19 sono stati dimessi negli ultimi 2 giorni dall’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo (Foggia). È quanto comunica la struttura sanitaria voluta da San Pio che precisa che i pazienti sono risultati negativi al doppio tampone. «Oltre ai sette dimessi a domicilio - ha dichiarato Giovanni Battista Bochicchio, direttore sanitario dell’Istituto - seguiranno altre dimissioni nella prossima settimana di pazienti già in buone condizioni, ai quali bisogna praticare il doppio tampone che dovrà, com'è noto, essere negativo. Abbiamo avuto - prosegue Bochicchio - due pazienti dimessi dalla rianimazione e trasferiti in degenza ordinaria, oltre ad altri tre degenti ancora in rianimazione ma che sono già stati "stubati» ed in rapido miglioramento. Un paziente più grave, infine, è in ECMO (Extra Corporeal Membrane Oxygenation) al momento con buoni risultati».