Tremiti isolate, arriva la nave salva migranti. Sindaco: ci serve gasolio non soccorso

«Ma che ci facciamo con la nave Diciotti? Non abbiamo bisogno mica di soccorso in mare, ma di gasolio per la centrale elettrica, container per i rifiuti, non abbiamo urgenze di quel genere, pane, pasta, frutta, quello ci arrangiamo». Il sindaco delle Tremiti Antonio Fentini è perplesso per 'l'offerta' della Guardia Costiera di mandare la nave 'salvamigranti' famosa per il caso Salvini , visto che da giorni le isole sono non raggiungibili via mare per il maltempo e per alcuni problemi burocratici della compagnia di navigazione.

Fentini dice che «a noi semmai serve una nave che porta camion con necessità. Alla solitudine siamo abituati, ma io quella nave non l’ho chiesta. So che è una nave per emergenze umanitarie, ma alle Tremiti se c'è una urgenza siamo attrezzati con gli elicotteri da Foggia o da Pescara. E poi noi alla solitudine siamo abituati da piccoli, e che da ragazzini avevamo i computer o i telefonini? Non solo, qui c'è storia di confino, di domicili coatti, e i nostri 300 cittadini si stanno comportando bene, con disciplina. A volte sento dire: ma chissà in mezzo al mare che faranno...noi siamo italiani come tutti gli altri, siamo ligi alle regole, mica facciamo come ci pare. Insomma, 5 o 6 giorni li possiamo reggere, mica moriamo di fame».

L’invio della Diciotti in acque adriatiche è presto spiegata dal comandante della capitaneria di Porto di Pescara, Donato De Carolis: «Certo, la Diciotti non può portare gasolio o rifiuti via dalle Tremiti - conferma -, ma si è deciso di mandarla in quelle acque se ci fosse bisogno di una urgenza umanitaria: ma i cittadini delle Tremiti devono sapere che non saranno mai abbandonati dalle istituzioni. Il mare tornerà navigabile venerdì mattina eppure non sappiamo per vari motivi se la nave di Termoli potrà ripartire. Noi siamo a disposizione per qualunque evenienza, poi ci sono anche i nostri soccorsi aerei, la Diciotti non può portare gasolio per l’energia elettrica, ma soccorso sì».