Lucera, albergatore mette a disposizione hotel per infermieri dell'ospedale

A Lucera tre infermieri arrivati dal Lazio (uno da Frosinone, l'altro da Roma) e uno dalla Campania per l'emergenza Covid e per operare all'interno dell'ospedale Lastaria saranno ospitati gratuitamente nell'hotel Federico II grazie alle disponibilità del titolare. Il Foggiano è una delle zone maggiormente colpite dai contagi - in rapporto alla popolazione- con 457 infetti e 46 deceduti dall'inizio dell'emergenza.

«Ho subito messo a disposizione la struttura – dice Alessandro Circelli, titolare della struttura alberghiera – per aiutare l’ospedale e rendere più agevole il lavoro di tutti. Ci adoperiamo con i mezzi che abbiamo: al momento ospitiamo i tre infermieri arrivati ieri a Foggia ma possiamo ospitarne altri se ce ne fosse bisogno».

L’organizzazione e la sicurezza vale anche in questi luoghi, naturalmente, e il titolare tiene a far sapere che mai come in questo momento le operazioni di pulizia sono più severe che mai. «Abbiamo anche creato un gruppo whatsApp – aggiunge il responsabile dell’hotel – affinché tutti sappiano chi entra e chi esce per evitare di incontrarsi e ritrovarsi in spazi ristretti. Sono piccole cose, accorgimenti anche banali ma che apprezziamo per il senso di civiltà e sacrificio in questo momento così delicato ma che esprimono tutta l’attenzione per il prossimo».

Tra qualche giorno sarà stilato un elenco completo delle strutture pubbliche che si sono offerte di ospitare gratuitamente il personale medico e/o infermieristico.