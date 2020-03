Covid 19 a Foggia, positivi due operatori di una casa di riposo per anziani

FOGGIA - Due operatori della residenza per anziani 'Fondazione Baronè di Foggia sono risultati positivi al Coronavirus. È quanto comunica la stessa struttura evidenziando che i due positivi sono «entrambi addetti ai servizi ausiliari e, pertanto, non operano a diretto contatto con gli ospiti». «I due - aggiungono dalla 'Fondazione Baronè - erano assenti dalla struttura, rispettivamente, dal 9 e dal 14 marzo. L’altro personale, prudenzialmente posto in isolamento, non evidenzia sintomatologie riferibili al Coronavirus». Inoltre la Fondazione dal 9 marzo scorso, al fine di evitare il contagio, ha vietato l'accesso al suo interno di parenti e badanti.