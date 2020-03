Coronavirus a Foggia, suora viola prescrizione: accoglie 2 bimbi in asilo, denunciata

FOGGIA - Una suora, responsabile di un asilo annesso ad un istituto religioso di Foggia, è stata denunciata per inosservanza degli obblighi imposti in materia di contenimento del contagio da Covid 19: nonostante l’asilo fosse chiuso ha accolto momentaneamente nella struttura due bambini. È quanto si apprende da fonti della polizia locale. Sul web la notizia è diventata virale. Tanti i genitori che si sono schierati a favore delle suore, affermando che le religiose hanno agito in buona fede e che, abitando nella stessa struttura, hanno accolto i due bambini senza pensare alle conseguenze penali.