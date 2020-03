Foggia, 25enne ferito al piede da una fucilata rischia l'amputazione dell'arto

FOGGIA - Un giovane di 25 anni, Vincenzo Consalvo, è stato ferito al piede sinistro da una fucilata, la scorsa notte a Foggia. Consalvo - a quanto si apprende - verso le due del mattino si è presentato al pronto soccorso del Policlinico Riuniti di Foggia per farsi medicare la ferita al piede. Era accompagnato da un conoscente.

I medici, vista la gravità delle sue condizioni, l’hanno immediatamente trasferito all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo (Foggia), dove i sanitari stanno facendo il possibile per evitare l’amputazione dell’arto.

Il giovane non ha fornito utili elementi investigativi agli agenti della squadra mobile che lo hanno interrogato. Vincenzo Consalvo era stato arrestato a ottobre scorso dai carabinieri e nell’ambito del blitz «Star and Stop» con l’accusa di tentata estorsione.