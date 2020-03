Cerignola, pizzicati in flagrante dopo furto in appartamento: 2 in carcere

L'8 marzo scorso la polizia di Cerignola (Fg) intorno alle 2 è intervenuta in un appartamento di via Bari per una segnalazione di furto. Giunti a metà della via, gli agenti hanno notato due uomini con un'enorme leva, che cercavano di forzare due lucchetti di un'abitazione al piano terra. Visti i poliziotti, entrambi si sono dati alla fuga gettando la leva in un cassonetto dell'immondizia (sequestrata poco dopo), ma sono stati bloccati e accompagnati in commissariato. Entrambi con precedenti, i due, 31 e 44 anni, si trovano in carcere.